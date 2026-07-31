Κηδεύεται σήμερα η Ελένη Φλαμπουλίδου

Απεβίωσε σε ηλικία 82 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάρισας η Ελένη Φλαμπουλίδου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Ευδοξία & Κωνσταντίνος Πήτας, Κωνσταντίνα & Κωνσταντίνος Καραμούτρος

Τα εγγόνια: Αναστασία-Χριστίνα, Αστέριος, αβάπτιστο

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην αίθουσα δεξιώσεων, εντός του Ν. Κοιμητηρίου Λάρισας