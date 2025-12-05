Κηδεύεται σήμερα η Ερμιόνη Κωτσιώρη

Απεβίωσε σε ηλικία 59 ετών η Ερμιόνη Κωτσιώρη και κηδεύεται σήμερα στις 15:00 στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Ν. Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο σύζυγος: Παναγιώτης Ταστεμερίδης
Τα παιδιά: Φίλιππος Ταστεμερίδης, Βασιλική Ταστεμερίδη
Η μητέρα: Βασιλική Κωτσιώρη
Τα αδέλφια: Κωνσταντίνα Κωτσιώρη – Δημήτριος Ρουμελιώτης, Τριάδα Κωτσιώρη – Κωνσταντίνος Ζερδαλής
Τα ξαδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.