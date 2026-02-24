Κηδεύεται σήμερα η Ζωγραφιά Χατζηκυριάκου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Ζωγραφιά Χατζηκυριάκου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Μιχάλης και Κική, Νίκος και Όλγα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιώργος και Βάσω, Πέτρος και Ζωγραφιά, Κυριάκος και Εύα, Αλέξανδρος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ευδοκία Χαμπάκη, Αικατερίνη Βλαχούλη

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ – ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ – ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στο Ναό στις 11,30 π.μ.