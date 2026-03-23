Κηδεύεται σήμερα η Καλλιόπη Χαδούλη

Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Αγιάς η Καλλιόπη Χαδούλη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χαρίκλεια – Σταύρος Γκούμας, Βασιλική – Στέλιος Γουργιώτης, Σταυρούλα – Χαράλαμπος Αγγλόπουλος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φίλιππος, Γεώργιος, Δέσποινα – Δημήτρης, Καλλιόπη – Γεώργιος, Μιχαέλα – Βασίλης, Γεώργιος, Παναγιώτης

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Κωνσταντίνα, Βασιλική, Στελίνα, Κωνσταντίνα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.: Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 3:30μμ και ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο Αγίων Αντωνίων.