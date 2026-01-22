Κηδεύεται σήμερα η Κωνσταντίνα Καρατσιόλια-Ντάνου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος (Αβέρωφ) Λάρισας η Κωνσταντίνα Καρατσιόλια-Ντάνου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Δημήτριος Ντάνος

Τα παιδιά: Χριστίνα Ντάνου και Θεόδωρος Μπέης, Αναστασία Ντάνου και Θεόδωρος Τσιαντούλης

Η μητέρα: Ελένη Καρατσιόλια

Τα εγγόνια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 2.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου