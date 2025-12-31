Κηδεύεται σήμερα η Μαρία Μανάκου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Μαρία Μανάκου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο σύζυγος: Νικόλαος
Τα παιδιά: Δημήτρης – Ελένη
Τα εγγόνια: Βασιλική, Νικόλαος
Τα αδέλφια: Άννα Θεοδοσίου, Ελένη Κεραμίδα, Δήμητρα–Θεμιστοκλής Ψωμιάδης, Ελένη Βλαχάβα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11:30 π.μ.