Κηδεύεται σήμερα η Στυλιανή Ευαγγέλου

Απεβίωσε σε ηλικία 86 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λάρισας η Στυλιανή Ευαγγέλου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος Ευαγγέλου, Ευάγγελος-Κωνσταντίνα Ευαγγέλου

Τα εγγόνια: Στέλλα, Δημήτρης, Παναγιώτης

Τα αδέλφια: Ζωή Καραγιάννη, Σοφία Κολοβού.

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 17:30.

Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ και γεύμα στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του νέου κοιμητηρίου Λάρισας.

Για την μεταφορά του κόσμου θα υπάρχει και λεωφορείο.