Κηδεύεται σήμερα η συνταξιούχος δικαστική υπάλληλος Φωτεινή Φιλιπποπούλου-Σκρίμπα

Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η συνταξιούχος δικαστική υπάλληλος Φωτεινή Φιλιπποπούλου-Σκρίμπα.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Φιλιππόπουλος
Τα παιδιά: Χρήστος-Άλκηστις, Δημήτριος
Τα εγγόνια: Φωτεινή-Παρασκευή, Κωνσταντίνος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό απο τις 2.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.