Κηδεύεται σήμερα η 66χρονη Ελευθερία Βλαχάκη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Ελευθερία Βλαχάκη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Ευθυμία Βλαχάκη – Ιωάννης Μπεριτζάς, Αποστόλης – Ιωάννα Βλαχάκη

Τα εγγόνια: Ιωάννα – Νικόλαος, Διαμαντής , Γεώργιος, Ιωάννης , Ελευθερία

Το δισέγγονο: Ιωάννης – Παίσιος

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 3:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου