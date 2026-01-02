Κηδεύεται σήμερα η 66χρονη Ελευθερία Βλαχάκη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Ελευθερία Βλαχάκη.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Ευθυμία Βλαχάκη – Ιωάννης Μπεριτζάς, Αποστόλης – Ιωάννα Βλαχάκη
Τα εγγόνια: Ιωάννα – Νικόλαος, Διαμαντής , Γεώργιος, Ιωάννης , Ελευθερία
Το δισέγγονο: Ιωάννης – Παίσιος
Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 3:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου