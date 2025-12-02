Κηδεύεται σήμερα ο Αγαθοκλής Καραμπάτσας

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο Αγαθοκλής Καραμπάτσας.
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κώστας-Αρχοντία, Μαρία-Δημήτρης, Βασίλης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεωργία-Ραφαέλα, Αγαθοκλής, Ελένη, Γεωργία
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 13:30 μ.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
3)Επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων να δοθούν ως δωρεές χρήματα στο Χαμόγελο του Παιδιού