Κηδεύεται σήμερα ο Αγαθοκλής Καραμπάτσας

Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο Αγαθοκλής Καραμπάτσας.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Κώστας-Αρχοντία, Μαρία-Δημήτρης, Βασίλης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γεωργία-Ραφαέλα, Αγαθοκλής, Ελένη, Γεωργία

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

1)Η σορός θα βρίσκεται στον Ι.Ν. από τις 13:30 μ.μ.

2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου

3)Επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων να δοθούν ως δωρεές χρήματα στο Χαμόγελο του Παιδιού