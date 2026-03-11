Κηδεύεται σήμερα ο Αθανάσιος Νταλώσης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Αθανάσιος Νταλώσης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ελευθερία Νταλώση-Ζέρβα

Τα παιδιά: Απόστολος – Αλεξάνδρα, Παναγιώτης – Ευαγγελία

Τα εγγόνια: Αθανάσιος, Ελευθερία, Αθανάσιος

Τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:30 μ.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας).

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων, τα χρήματα να δοθούν στον Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας, σε κουμπαρά που θα υπάρχει έξω από τον Ιερό Ναό.