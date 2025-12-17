Κηδεύεται σήμερα ο Αναστάσιος Μπισμπίκης

Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών ο Αναστάσιος Μπισμπίκης.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πλατυκάμπου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά: Αννίτα-Νικόλαος, Δημήτριος-Θεοδώρα, Βάκης-Ήρα

Τα εγγόνια: Μαρία, Βασιλική, Αθανάσιος, Κωνσταντίνα, Βασιλική, Νέμεσι, Αναστάσιος

Τα αδέλφια: Χρήστος-Στέλλα Μπισμπίκη, Δήμητρα Βαϊοπούλου, Δήμητρα Γκαλέκου, Ανθή Τσαντή, Βασιλική Γκαλέκου

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο πνευματικό κέντρο.