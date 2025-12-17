Κηδεύεται σήμερα ο Αναστάσιος Μπισμπίκης

Απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών ο Αναστάσιος Μπισμπίκης.
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πλατυκάμπου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά: Αννίτα-Νικόλαος, Δημήτριος-Θεοδώρα, Βάκης-Ήρα
Τα εγγόνια: Μαρία, Βασιλική, Αθανάσιος, Κωνσταντίνα, Βασιλική, Νέμεσι, Αναστάσιος
Τα αδέλφια: Χρήστος-Στέλλα Μπισμπίκη, Δήμητρα Βαϊοπούλου, Δήμητρα Γκαλέκου, Ανθή Τσαντή, Βασιλική Γκαλέκου
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 1:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο πνευματικό κέντρο.