Κηδεύεται σήμερα ο Απόστολος Σκανίκας

Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Απόστολος Σκανίκας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Γλυκερία Σκανίκα

Τα παιδιά: Δημήτριος – Μαρία Σκανίκα, Αναστασία-Χρήστος Κατσιώρος

Τα εγγόνια: Απόστολος, Λουκάς, Λαμπρινή, Γλυκερία

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου.