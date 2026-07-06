Κηδεύεται σήμερα ο Απόστολος Σκανίκας

Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Απόστολος Σκανίκας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Γλυκερία Σκανίκα
Τα παιδιά: Δημήτριος – Μαρία Σκανίκα, Αναστασία-Χρήστος Κατσιώρος
Τα εγγόνια: Απόστολος, Λουκάς, Λαμπρινή, Γλυκερία
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου.