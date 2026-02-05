Κηδεύεται σήμερα ο Βασίλειος Ποντίκας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Βασίλειος Ποντίκας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Νίκη Ποντίκα

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος Ποντίκας, Ευδοκία Ποντίκα

Τα εγγόνια: Ζήσης, Απόστολος

Τα αδέλφια: Δημήτριος – Γεωργία Ποντίκα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.

Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.