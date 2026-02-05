Κηδεύεται σήμερα ο Βασίλειος Ποντίκας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Βασίλειος Ποντίκας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Νίκη Ποντίκα
Τα παιδιά: Κωνσταντίνος Ποντίκας, Ευδοκία Ποντίκα
Τα εγγόνια: Ζήσης, Απόστολος
Τα αδέλφια: Δημήτριος – Γεωργία Ποντίκα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.
Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.