Κηδεύεται σήμερα ο Γεώργιος Νταβέλης

Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου ο Γεώργιος Νταβέλης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελευθερία Νταβέλη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανάσιος-Φανή Τσέτσιλα, Θωμάς- Δέσποινα Ζησοπούλου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελευθερία-Αργύρης, Γεωργία-Ευάγγελος, Μαρίνα-Αθανάσιος, Πετρούλα, Ανδρέας- Ευαγγελία, Μιχάλης-Εύη, Γεώργιος- Ευαγγελία

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεσαι στον ιερό ναό από της 10:30.

Ο καφές θα δοθεί στην καφετέρια του Παλάτου και Ήλου.