Κηδεύεται σήμερα ο Ελευθέριος Κουκουλαρίνας

Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα ο Ελευθέριος Κουκουλαρίνας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ιουλία Κουκουλαρίνα

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος Κουκουλαρίνας, Σταυρούλα – Γεώργιος Τοκμάκης

Τα εγγόνια: Ιουλία, Ελευθέριος-Μιχαήλ, Θωμάς, Χρυσοβαλάντης, Αγησίλαος, Βασιλική

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 14.30.

Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Μπίτη.



