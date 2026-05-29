Κηδεύεται σήμερα ο Ηλίας Γκρέκας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Ηλίας Γκρέκας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Ευαγγελία Φτάρα-Γκρέκα
Τα παιδιά: Άγγελος, Αγορίτσα-Αριστοτέλης, Ραφαήλ-Απόστολος, Μαρία-Χρυσούλα
Ο εγγονός: Χρήστος
Τα αδέλφια: Αργύριος-Βασιλική Τσιούτσια
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου