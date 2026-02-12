Κηδεύεται σήμερα ο Θεόδωρος Χατζησαββίδης

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βουναίνων ο Θεόδωρος Χατζησαββίδης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Σουλτάνα Χατζησαββίδου

Τα παιδιά: Σάββας – Παρασκευή Χατζησαββίδου, Αντώνης – Νίκη Χατζησαββίδου, Δημήτρης Χατζησαββίδης

Τα εγγόνια: Σουλτάνα, Μαρία, Θοδωρής, Θοδωρής, Μιχάλης, Λυδία, Κατερίνα

Τα αδέλφια: Σουσάνα Μαουσίδου, Αλέξανδρος – Αναστασία Καριπίδη

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημείωση

Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία στις 12.30 μ. μ.