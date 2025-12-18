Κηδεύεται σήμερα ο Ιωάννης Ευαγγέλου

Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών ο Ιωάννης Ευαγγέλου και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 στις 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Θωμά Λάρισας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Παρασκευή Ευαγγέλου

Τα παιδιά: Βασιλική και Αριστείδης Παπαθανασίου, Χαράλαμπος και Άννα Ευαγγέλου

Τα εγγόνια: Θανάσης, Γιάννης, Μάρκος, Γιάννης, Αποστόλης

Τα αδέλφια: Θεόδωρος και Χριστίνα Ευαγγέλου, Θεοφάνης και Αλεξάνδρα Ευαγγέλου, Χριστίνα και Κωνσταντίνος Ντζάνης, Στέλιος Κύργιας

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Ο ενταφιασμός θα γίνει στο Νέο Κοιμητήριο.

Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο «Νέο Συμπόσιο» στροφή Νέου Κοιμητηρίου.