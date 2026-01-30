Κηδεύεται σήμερα ο Ιωάννης Παπαζαχαρίας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας ο Ιωάννης Παπαζαχαρίας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ειρήνη Καψάλη-Παπαζαχαρίου

Τα τέκνα: Λουκάς Παπαζαχαρίας, Ανδρομάχη Παπαζαχαρίου

Οι γονείς: Ιωάννης και Ελένη Καψάλη

Τα αδέλφια: Καλλιόπη και Αντώνης Παππά

Τα ανίψια: Χρήστος και Ιωάννης

Οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου