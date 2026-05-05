Κηδεύεται σήμερα ο Ιωάννης Παππάς

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας ο Ιωάννης Παππάς.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Δήμητρα Παππά

Τα παιδιά: Χρυσούλα-Σπύρος Μηνοβγίδης, Μαρία Παππά, Γωγώ-Αποστόλης Χατζηπλής, Ηλίας-Αλεξάνδρα Παππά

Τα εγγόνια: Άνθεα, Θεόφιλος, Γιάννης, Δήμητρα, Βασιλική

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.

Ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στο Θετίδιο Φαρσάλων

Ο καφές θα δοθεί στη Βαμβακού, στο κατάστημα «Γεύσεις εν Λευκώ»