Κηδεύεται σήμερα ο Κωνσταντίνος Μέρας

Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Περιβολίου Λάρισας ο Κωνσταντίνος Μέρας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ελένη Μέρα

Τα παιδιά: Δημήτριος-Χρυσούλα Μέρα, Γεώργιος Μέρας, Ευτυχία-Γεώργιος Πανουργιάς

Τα εγγόνια: Ελένη, Κατερίνα-Παναγιώτα, Απόστολ0ς-Σοφία Βλιώρα, Χρήστος-Κωνσταντίνα Μέγα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 3.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Ντάσιου