Κηδεύεται σήμερα ο Νικόλαος Κολιός

Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών κα κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Σπηλιάς ο Νικόλαος Κολιός.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά: Ουρανία – Σωτήριος Σάτρα, Αναστασία – Στέλιος Ζαϊρές

Τα εγγόνια: Νικόλαος, Γεωργία, Μαρίνα – Αστέριος

Το δισέγγονο: Αναστασία

Τα αδέλφια: Νικόλαος – Ιωάννα Παπουτσή, Δωροθέα Πατσιά

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο «Ο ΜΑΝΘΟΣ».