Κηδεύεται σήμερα ο Νικόλαος Κολιός

Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών κα κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Σπηλιάς ο Νικόλαος Κολιός.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά: Ουρανία – Σωτήριος Σάτρα, Αναστασία – Στέλιος Ζαϊρές
Τα εγγόνια: Νικόλαος, Γεωργία, Μαρίνα – Αστέριος
Το δισέγγονο: Αναστασία
Τα αδέλφια: Νικόλαος – Ιωάννα Παπουτσή, Δωροθέα Πατσιά
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:00 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο «Ο ΜΑΝΘΟΣ».