Κηδεύεται σήμερα ο Νικόλαος Μάρκιν

Απεβίωσε σε ηλικία 67 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων Λάρισας ο Νικόλαος Μάρκιν.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Σ Άννα Κελεσίδου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βασίλειος Μάρκιν και Μαρία Χιλετζάκη, Αλέξανδρος Μάρκιν και Νίκη Κομνηνού

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Άγγελος, Νεφέλη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Αλέξανδρος Μάρκιν, Κων/νος Μάρκιν και Μαργαρίτα Ιωαννίδου, Μαρία Ι. Μάρκιν, Νικόλαος Κελεσίδης και Σοφία Μπαλτατζή

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ :Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 5:30 μμ

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.