Κηδεύεται σήμερα ο Νικόλαος Σακελλαρίου

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας ο Νικόλαος Σακελλαρίου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Μαργαρίτα Σακελλαρίου
Τα παιδιά: Ευαγγελία – Δημήτριος Παπαγγελής, Ερμιόνη Σακελλαρίου
Τα εγγόνια: Νικολέτα, Αναστάσιος, Μαργαρίτα
Τα αδέλφια: Κασσιανή Πατάκη, Ελένη Τσιβούλη, Αθανάσιος Τότσικας, Ολυμπία Τότσικα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 5.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο «ΗΔΙΣΤΟΝ» στην Πλατεία της Νίκαιας.