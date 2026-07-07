Κηδεύεται σήμερα ο Νικόλαος Σακελλαρίου

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας ο Νικόλαος Σακελλαρίου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Μαργαρίτα Σακελλαρίου

Τα παιδιά: Ευαγγελία – Δημήτριος Παπαγγελής, Ερμιόνη Σακελλαρίου

Τα εγγόνια: Νικολέτα, Αναστάσιος, Μαργαρίτα

Τα αδέλφια: Κασσιανή Πατάκη, Ελένη Τσιβούλη, Αθανάσιος Τότσικας, Ολυμπία Τότσικα

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 5.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο «ΗΔΙΣΤΟΝ» στην Πλατεία της Νίκαιας.