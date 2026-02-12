Κηδεύεται σήμερα ο συνταξιούχος αστυνομικός Απόστολος Παλιούρας

Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 14:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο συνταξιούχος αστυνομικός Απόστολος Παλιούρας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Κωνσταντινιά

Τα παιδιά: Βασίλειος – Μαρία Παλιούρα

Τα εγγόνια: Κωνσταντίνα, Απόστολος, Παναγιώτης, Δήμητρα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στη 1.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.