Κηδεύεται σήμερα ο Τριαντάφυλλος Χατζόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 στις 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας ο Τριαντάφυλλος Χατζόπουλος.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Φωτεινή Χατζοπούλου

Τα παιδιά: Αθανάσιος Χατζόπουλος, Ευανθία και Βάιος Στεργίου

Τα εγγόνια: Τριαντάφυλλος, Κωνσταντίνα, Φωτεινή, Ευαγγελία, Σωτηρία-Φωτεινή

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι φίλοι και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 14.30.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων, εντός του Νέου Κοιμητηρίου