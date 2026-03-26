Κηδεύεται σήμερα ο υποστράτηγος ε.α. Εμμανουήλ Γοναλάκης

Απεβίωσε σε ηλικία 84 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο υποστράτηγος ε.α. Εμμανουήλ Γοναλάκης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Γεωργία Ρουμελιώτου – Γοναλάκη

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος – Ανδρομάχη, Αντώνιος, Αντιγόνη – Δημήτριος, Κωνσταντίνα – Βασίλειος

Τα εγγόνια: Γεωργία/Λάουρα, Εμμανουέλα, Γεωργία/Νικολέτα, Ευαγγελία, Ελευθερία, Μαρία, Χρύσα

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 2.30 μ.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.