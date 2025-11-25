Κηδεύεται σήμερα ο 72χρονος Μιχαήλ Δάρας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο Μιχαήλ Δάρας.
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Σπυριδούλα Δάρα
Τα παιδιά: Δημήτρης και Αλίκη, Άννα και Δημήτρης
Τα εγγόνια: Μιχάλης, Παντελής, Μιχάλης, Μάριος, Άννα, Χρήστος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο Ναό από τις 9.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων εντός Ν. Κοιμητηρίου.