Οι κηδείες σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ασημίνα Παπαευθυμίου ετών 57

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου

2.Αναστάσιος Τάψας ετών 64

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Κωνσταντίνος Νταφούλης ετών 71

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δένδρων Τυρνάβου

4.Στέφανος Παπαδημητρίου ετών 75

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

5.Ανθιμούλα Μπάτσικα ετών 81

Ώρα 14:30 Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βελίκας

6.Κωνσταντίνος Πανάγος ετών 85

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

7.Δήμητρα Κουκαρούδη ετών 91

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας