Πέθανε η Γιαννούλα Τσιούτσιου

Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Περιβολίου η Γιαννούλα Τσιούτσιου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Δημήτριος Τσιούτσιος – Ντόνκα Νίκοβα, Χαρίκλεια Τσιούτσιου – Θωμάς Σαλέπης

Τα εγγόνια: Βασίλειος, Δημήτριος – Βάσω, Βασίλειος – Σίσσυ, Ολυμπία

Τα δισέγγονα: Χαρά-Ραφαηλία, Ευαγγελία

Τα αδέλφια: Αδάμος Σαΐτης, Στέλιος – Γιολάντα Σαΐτη

Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Δημητρίου Ντάσιου.



