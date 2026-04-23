Πέθανε η Γιαννούλα Τσιούτσιου

Απεβίωσε σε ηλικία 80 ετών και κηδεύεται αύριο Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νέου Περιβολίου η Γιαννούλα Τσιούτσιου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Δημήτριος Τσιούτσιος – Ντόνκα Νίκοβα, Χαρίκλεια Τσιούτσιου – Θωμάς Σαλέπης
Τα εγγόνια: Βασίλειος, Δημήτριος – Βάσω, Βασίλειος – Σίσσυ, Ολυμπία
Τα δισέγγονα: Χαρά-Ραφαηλία, Ευαγγελία
Τα αδέλφια: Αδάμος Σαΐτης, Στέλιος – Γιολάντα Σαΐτη
Τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Δημητρίου Ντάσιου.