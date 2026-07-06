Πέθανε και κηδεύεται σήμερα η Αντωνία Παπανικολάου

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών και κηδεύεται σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Αντωνία Παπανικολάου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος-Ελένη Παπανικολάου, Αγγέλα Παπανικολάου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αντωνία, Μάριος-Χριστίνα, Αντωνία-Γρηγόριος, Δέσποινα-Δημήτριος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜ.Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 11.30 π.μ.

ΣΗΜ.Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.