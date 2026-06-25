Πέθανε και κηδεύεται σήμερα η Ελένη Καρλιάμπα

Πέθανε σε ηλικία 95 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Ελένη Καρλιάμπα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Μαρία Δ. Μητρούλια, Λεωνίδας – Φιλιώ Καρλιάμπα, Ελευθερία – Ιωάννης Γαζέτας, Δημήτριος – Αθανασία Καρλιάμπα

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9.30 π.μ.

Η οικογένεια θα παραθέσει καφέ στην αίθουσα δεξιώσεων εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.