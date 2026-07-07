Πέθανε και κηδεύεται σήμερα η Σοφία Μπάρδα (Μπούσιου)

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα Δαμασίου η Σοφία Μπάρδα (Μπούσιου).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Μαρία και Χρήστος Μπούσιας, Νικόλαος και Βασιλική Μπάρδα

Τα εγγόνια: Σοφία, Γεωργία, Σοφία και Κωνσταντίνος, Αποστόλης και Γεωργία

Τα δισέγγονα

Τα αδέρφια: Ιωάννα Μπούσιου, την Ευαγγελία και τον Αριστείδη Δήμου

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 17:30

Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του Νταμπαλέτσιου