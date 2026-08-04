Πέθανε και κηδεύεται σήμερα η Σταυρούλα Στρατή

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας η Σταυρούλα Στρατή.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Γαρουφαλλιά – Ηλίας, Βαγγέλης – Ελεονόρα, Θοδωρής, Έλλη – Λεωνίδας, Αναστασία – Χρήστος, Δημήτρης – Εριόνα, Βιολέτα – Ανδρέας

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Σπήλιος (έναντι φυλακών Λάρισας)