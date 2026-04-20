Πέθανε ο Νικόλαος Παπαζήσης

Απεβίωσε σε ηλικία 98 ετών και κηδεύεται αύριο Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγναντερής Λάρισας ο Νικόλαος Παπαζήσης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Δημήτριος – Ευγενία Παπαζήση, Ευαγγελία Χατζούλη

Τα εγγόνια: Γεώργιος – Βασιλική, Νικόλαος – Λιάνα, Στέλιος – Ευδοκία, Νικόλαος – Φανή

Τα δισέγγονα: Άγγελος, Δημήτρης, Στέλιος, Αθανάσιος, Μάριος, Λουκάς

Οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:00 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του κ. Ιωάννη Ζουλφα