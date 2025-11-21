Κηδείες

Πένθος για τον δημοτικό σύμβουλο Χρήστο Αγορίτσα – Εφυγε από τη ζωή η μητέρα του Ελευθερία

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών η Ελευθερία Αγορίτσα, μητέρα του δημοτικού συμβούλου ΛάρισαςΧρήστου Αγορίτσα.

Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 15:00 από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Χρήστος- Αφροδίτη Αγορίτσα,  Ιερέας π. Βησσαρίων – πρεσβυτέρα Σταυρούλα Αγορίτσα 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελευθερία-Ιωάννα, Μαρία-Μαλεβή 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ             

ΤΑ   ΑΝΙΨΙΑ          

 ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 14:30. 

