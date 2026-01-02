Σήμερα η κηδεία της Αργυρής Καραούλη

Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας η Αργυρή Καραούλη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Κυπαρίσσης Καραούλης

Τα παιδιά: Δημήτριος – Αγορίτσα Καραούλη, Γεωργία – Ιωάννης Μπαλοδήμος

Τα εγγόνια: Ραφαηλία, Πάρης, Ελευθέριος, Αλεξάνδρα – Νικόλαος, Πάρης

Τα αδέρφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 11:ο0 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο «Συμπόσιο» (Στροφή Κοιμητηρίου).