Σήμερα η κηδεία της Αρετής Γκουλκούδη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:30 π.μ. στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας η Αρετή Γκουλκούδη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο σύζυγος: Αθανάσιος

Τα παιδιά: Απόστολος-Ναυσικά, Αχιλλέας-Αντωνία

Τα εγγόνια: Αθανάσιος, Κατερίνα, Ευάγγελος, Αρετή, Άγγελος

Τα αδέλφια: Αντώνιος-Βασιλική Πανανού, Μαρία Πανανού

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στο μεζεδοπωλείο «Καλή καρδιά» (επί της λεωφόρου Καραμανλή)