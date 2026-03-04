Σήμερα η κηδεία της Γλυκερίας Μακροδήμου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Γλυκερία Μακροδήμου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευάγγελος Μακροδήμος

Η ΜΗΤΕΡΑ: Ελένη Τζημαγιώργη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δημήτριος & Ιωάννα, Γεώργιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γλυκερία, Αβάπτιστα, Δημήτριος, Ευάγγελος, Αλέξανδρος

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Φάνης & Άννα Μακροδήμου, Ερμιόνη Μακροδήμου, Κωνσταντίνος & Αικατερίνη Σκαμπαρδώνη, Ευάγγελος & Στυλιανή Τζημαγιώργη

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από τις 10:30 πμ και ο καφές θα δοθεί στο κυλικείο του Κοιμητηρίου.