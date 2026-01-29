Σήμερα η κηδεία της Ειρήνης Μπάσδρα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας η Ειρήνη Μπάσδρα.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανάσιος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Δήμητρα-Αναστάσιος, Γεώργιος – Αναστασία, Ηλίας-Παναγιώτα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θεμιστοκλής, Ειρήνη, Αθανάσιος
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Ελένη – Τιμολέων Ραΐλης, Γεωργία Τσιμπούκη
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
1)Η σορός θα βρίσκεται στο Ι.Ν. στις 10:30 π.μ.
2)Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου