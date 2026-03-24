Σήμερα η κηδεία της Ευτυχίας Σκρουμπή

Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 15:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου η Ευτυχία Σκρουμπή.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα τέκνα: Γεώργιος Σκρουμπής, Αγλαΐα και Ιωάννης Γκανάτσιου
Τα εγγόνια: Δημήτριος και Αγλαΐα Γκανάτσιου, Μαρία κ Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου
Τα αδέλφια: Φανή Νανδηλά, Βασίλειος και Μαρία Τσιμπλούλη
Τα δισέγγονα: Λαμπρινή, Ευτυχία, Ξανθή, Μαρία, Αγλαΐα-Δέσποινα
Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15:00
Ο Καφές και το γεύμα θα δοθεί στο κέντρο δεξιώσεων «Ίριδα»