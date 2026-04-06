Σήμερα η κηδεία της Ηλέκτρας Ακριβού

Απεβίωσε και κηδεύεται σήμερα Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Ηλέκτρα Ακριβού.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Τα παιδιά: Γεωργία Ακριβού – Γεώργιος Γεωργάκης
Τα εγγόνια: Βαρβάρα Γεωργάκη – Κίμων Κυριακού, Εμμανουήλ Γεωργάκης – Χρύσα Σδρούλια
Τα δισέγγονα: Ελευθέριος, Γεωργία, Γεώργιος, Βασίλειος
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 17.30.
Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.