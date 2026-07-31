Σήμερα η κηδεία της Καλλιόπης Κατσαντώνη

Απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Καλλιόπη Κατσαντώνη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Αθανάσιος – Κωνσταντίνα Κατσαντώνη, Κωνσταντίνα – Γιάννης Νικολάου, Ελένη Κατσαντώνη

Τα εγγόνια: Καλλιόπη-Απόστολος, Δήμητρα-Γιώργος, Αποστολία, Γαβριέλα

Τα δισέγγονα, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στο ναό από τις 10:30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.