Σήμερα η κηδεία της Χριστίνας Ουγιάρου

Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η Χριστίνα Ουγιάρου.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. από το σπίτι της οικογένειας στον Πλατύκαμπο και στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Πλατυκάμπου.

Τα παιδιά: Θωμάς – Άννα Ουγιάρου, Δημήτριος – Κωνσταντίνα Ουγιάρου

Τα εγγόνια: Γεώργιος-Ρίτα, Χριστίνα-Γιώργος, Στέλλα-Θάνος, Χριστίνα, Θεοχάρης, Γεώργιος, Γεώργιος, Αλέξανδρος

Η αδελφή: Ελένη Φετβατζή

Τα δισέγγονα, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του ναού.