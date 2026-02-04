Σήμερα η κηδεία της 78χρονης Ανδριάνας Γρηγοριάδου που απανθρακώθηκε χθες στην οικία της στη Νέα Σμύρνη

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών μετά από φωτιά που ξέσπασε χθες στην οικία της στη Νέα Σμύρνη και κηδεύεται σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας η Ανδριάνα Γρηγοριάδου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά: Θεανώ και Αθανάσιος, Μαρία και Γεώργιος, Ελευθέριος

Τα εγγόνια: Δημήτριος, Κωνσταντίνα, Παναγιώτης, Ανδρόνικος, Αντώνης

Τα αδέλφια: Θεοφάνης και Βιολέτα, Ιωάννης και Αμαλία

Τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην «ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ» του Νέου Κοιμητηρίου.