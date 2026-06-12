Σήμερα η κηδεία του Αναστασίου Μερεντίτη

Απεβίωσε σε ηλικία 81 ετών και κηδεύεται σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 και ώρα 13:00 μ.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Αναστάσιος Μερεντίτης.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Αθηνά

Τα παιδιά: Παναγιώτης και Μπιάνκα, Δημοσθένης και Ελένη

Τα εγγόνια: Αθηνά – Παρασκευή, Αναστασία – Μαρία, Αθηνά, Αναστάσιος – Παναγιώτης

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο Ναό από τις 12.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων εντός Ν. Κοιμητηρίου.