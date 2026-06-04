Σήμερα η κηδεία του Αχιλλέα Σακελλαρίου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και ώρα 17:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Φαλάνης ο Αχιλλέας Σακελλαρίου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η σύζυγος: Ερασμία Παπάζογλου

Τα παιδιά: Αναστασία Σακελλαρίου – Δημήτριος Καθάρειος, Σταυρούλα Σακελλαρίου – Σωτήρης Τζήμας

Τα εγγόνια: Θωμάς, Μαρία, Ναταλία, Αχιλλέας, Σαμάνθα.

Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 17:00

Ο καφές θα δοθεί στον «Μαύρο Γάτο» στη Φαλάνη Λάρισας.