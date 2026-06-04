Σήμερα η κηδεία του Αχιλλέα Σακελλαρίου

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών και κηδεύεται σήμερα Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 και ώρα 17:30 μ.μ. στον Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Φαλάνης ο Αχιλλέας Σακελλαρίου.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Ερασμία Παπάζογλου
Τα παιδιά: Αναστασία Σακελλαρίου – Δημήτριος Καθάρειος, Σταυρούλα Σακελλαρίου – Σωτήρης Τζήμας
Τα εγγόνια: Θωμάς, Μαρία, Ναταλία, Αχιλλέας, Σαμάνθα.
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 17:00
Ο καφές θα δοθεί στον «Μαύρο Γάτο» στη Φαλάνη Λάρισας.