Σήμερα η κηδεία του Γεωργίου Κούρια

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών και κηδεύεται σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας ο Γεώργιος Κούριας.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σύζυγος: Άρτεμις Δόγια
Τα παιδιά: Δημήτριος Κούριας, Βασίλειος και Ελένη Κούρια, Αχιλλέας και Ευαγγελία Κούρια
Τα εγγόνια: Γιώργος, Σωτήρης, Γιώργος, Βασιλική, Άρτεμις
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στο Ναό από τις 10.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων εντός Ν. Κοιμητηρίου