Σήμερα η κηδεία του Δημητρίου Μπαντούκα

Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτριος Μπαντούκας.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Λάρισα.

Τα παιδιά: Παγώνα Μπαντούκα, Ιωάννης – Κυριακή Μπαντούκα

Τα αδέλφια: Χρήστος – Σεβαστή Μπαντούκα, Παναγιώτης – Ελένη Μπαντούκα, Αθανάσιος – Στέλλα Πιτσίλκα, Παντούλα – Απόστολος Κυράτσας, Δημήτριος Πιτσίλκας

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων «Σπήλιος» (έναντι Φυλακών Λάρισας)